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Повышение уровня воды на малых реках Иркутской области прогнозируют синоптики

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 и 6 сентября на малых реках Иркутского, Шелеховского и Ангарского районов – Ушаковке, Олхе, Куде - ожидается повышение уровня воды от 30 до 80 сантиметров, в пониженных местах возможен выход воды на пойму.

В муниципальных образованиях города Иркутска, Иркутского, Шелеховского районов проводится комплекс мероприятий, направленных на сокращение возможного ущерба. Это информирование населения в случае дальнейшего повышения уровня воды в реках или подтопления приусадебных участков, проводится постоянный мониторинг уровня воды. Муниципальные звенья территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности.