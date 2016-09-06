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Прокуратура добилась от «ПО «Усольмаш» частичного погашения долгов по зарплате

На постоянном контроле прокуратуры города Усолье-Сибирское остается ситуация с выплатой 648 работникам ОАО «ПО «Усольмаш» задолженности по заработной плате размером более 30 млн. рублей, которую предприятие на погашает уже в течение 2 лет с открытия конкурсного производства.

В ходе проводимых органами прокуратуры проверок неоднократно обнаруживались факты нарушения в деятельности конкурсного управляющего ОАО «ПО «Усольмаш», принимались меры реагирования.

Принятые меры способствовали частичному погашению 01.09.2016 задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «ПО «Усольмаш» после продажи части имущества предприятия на сумму 5 миллионов рублей.

Кроме того, 19.08.2016 в СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК РФ по Иркутской области в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки по факту хищения денежных средств ОАО «ПО «Усольмаш» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЗАО «СИБАЗ» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратура города Усолье-Сибирское

Следственным отделом по г. Усолье-Сибирское возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 05.09.2016 по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 3 лица. Расследование данного уголовного дела поставлено на особый контроль в прокуратуре города.