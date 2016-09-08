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Очередь в детские сады Саянска скоро исчезнет

Очередь в детские учреждения Саянска окончательно исчезнет, когда детский сад №10 «Дюймовочка» будет введен в эксплуатацию после капитального ремонта. Об этом Губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложил мэр муниципального образования Олег Боровский во время визита в Саянск руководителя региона.

Капитальный ремонт детского сада, который был сдан в эксплуатацию в 1988 году, был начат в августе 2015 года. Сегодня здесь завершен монтаж систем отопления, канализации, освещения, установлены оконные блоки. Продолжается монтаж сантехнического оборудования, завершены кровельные работы по периметру всего здания, на 40% выполнена отделка помещений дошкольного учреждения. Завершается монтаж утепления фасада и его облицовка, идут работы по благоустройству территории. В работах по капремонту здания и инженерных систем ежедневно заняты более 70 строителей.

Сметная стоимость объекта составляла 86,7 млн. рублей. По результатам конкурса на проведение капитального ремонта был заключен муниципальный контракт на сумму 82 млн. рублей.

По словам заведующей детским садом №10 Виктории Журавлевой, для ввода в эксплуатацию учреждения в полном объеме в 2016 году необходимо укомплектовать «Дюймовочку» оборудованием, мебелью, инвентарем. По предварительным подсчетам для этого необходимо 12 млн. рублей. Саянск выделяет только 6 млн. рублей – больше не позволяют параметры местного бюджета.

После осмотра помещения детского сада №10, ознакомившись с ходом работ, Сергей Левченко принял решение о выделении средств, недостающих для полного оснащения детсада, из бюджета области. Капитальный ремонт детского учреждения планируется завершить в ноябре 2016 года.

В ходе рабочего визита руководителя региона в город Саянск, мэр Саянска Олег Боровский ознакомил Губернатора с внутригородским ремонтом улиц. Мэр доложил Сергею Левченко о том, что капитальный ремонт участка автодороги на улице Дворовкина будет завершен в сентябре. Участок длиной два километра будет отремонтирован полностью: две проезжих части с разделительной полосой шириной 7,5 м, укладка выравнивающего слоя, армированной сетки, асфальтирование, устройство тротуаров. Стоимость работ составляет 81,5 млн. рублей.

Кроме того мэр города доложил Губернатору о полной готовности города к началу отопительного сезона 2016 – 2017 годов.

– Паспорта готовности подписаны на все 133 многоквартирных жилых дома, все социальные учреждения при помощи Правительства области к осенне-зимнему периоду готовы, – сообщил Олег Боровский.

В 2016 году Правительство области также выделило средства на ремонт Северного канализационного коллектора в Саянске. По словам мэра, замена труб уже произведена практически на половине трассы в 1200 метров. «Гостехнадзор» качество выполненных работ проверил, замечаний не было. В траншеи укладывают гофрированную полиэтиленовую трубу – срок гарантии 50 лет. Особенно Олег Боровский отметил, что ремонт коллектора и автодороги ведут местные предприятия.

– Они и налоги в местный бюджет платят, и спросить гораздо проще в случае недоделок, – подчеркнул мэр.

Рабочий визит Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в город Саянск завершился пресс-конференцией, которую руководитель региона дал местным средствам массовой информации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.