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В Иркутской области столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб

В Тайшетском районе Иркутской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием грузовых автомобилей, в которой погиб человек.

Фото: 38.мвд.рф

Около 7 часов утра 9 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило заявление о столкнновении седельного тягача «Вольво» и грузового фургона «Вольво» на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Происшествие произошло в 15 километрах от районного центра.

По предварительной информации 32-летний водитель грузового фургона, двигавшийся в сторону областного центра, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречным транспортом. В результате ДТП 51-летний водитель другой фуры – житель Приморского края – скончался. Второй водитель - житель Черемхово - не пострадал,

информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

По данному факту проводится проверка, по результата которой будет принято правовое решение.