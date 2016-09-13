Новости

Власти Киренска уже год не платят долги предпринимателю по муниципальному контракту

В сентябре прошлого года к Уполномоченному Алексею Москаленко обратился предприниматель с просьбой вернуть долг по муниципальным контрактам. С марта по июнь прошлого года между предпринимателем и администрацией Киренска были заключены два муниципальных контракта и один договор на общую сумму 453 тыс. рублей. Местная власть оплатила работы частично. Сумма долга составила 283 тыс. руб.

Предприниматель обратился к Уполномоченному. Благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена и прокуратуры к марту нынешнего года задолженность сократилась в три раза и составила 81,2 тыс. рублей. В марте нынешнего года в письме общественному представителю Уполномоченного в Киренском районе глава Киренска пообещал погасить задолженность перед предпринимателем до 1 апреля 2016 года, но так и не сделал этого. Уже год Уполномоченный добивается, чтобы предпринимателю был выплачен долг.

– Для этого неоднократно велись переговоры с администрацией Киренска. Местная власть обещает оплатить долг, однако никаких действий для этого не предпринимает. Считаю, что необходимо ввести прозрачный и эффективный механизм ответственности за каждое слово и действие чиновника, потому что чиновники существуют для людей, а не люди для них. По данному факту мы будем добиваться персональной ответственности сотрудников администрации Киренска, – рассказал Алексей Москаленко.

Уполномоченный попросил заместителя прокурора Сергея Зенкова инициировать проверку по фактам, изложенным в обращении предпринимателя, и рассмотреть возможность применения мер прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.