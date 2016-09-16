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Наталья Волощенко: «Поддержка МСП льготными кредитами – существенное облегчение для бизнесменов»

В декабре 2015 года правительство совместно с Банком России разработало проект, позволяющий представителям малого и среднего бизнеса брать льготные кредиты и успешно развивать свои дела, невзирая на кризис. О предварительных итогах работы программы в Байкальском банке рассказала порталу SIA.RU Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Санкции и нефть – не виноваты

В российской экономике – кризис. Только за август падение ВВП составило -0,7%, а за весь прошедший год примерно держится на уровне 0,9%. И дело вовсе не в зарубежных санкциях и изменениях цены на нефть, как ошибочно полагают многие россияне. На самом деле оценки многих аналитиков в мире говорят о том, что, если убрать фактор зависимости от санкций и нефти, то максимальный при всех благоприятных факторах потенциал роста ВВП составит лишь 1,5%.

Основной вклад в снижение ВВП вносят два фактора: отрицательная динамика потребления домохозяйств и достаточно драматическое снижение инвестиций в основной капитал.

Крупные предприятия, формирующие основные производственные мощности, которых в России сейчас критично не хватает, загружены по-максимуму. Другие компании боятся развивать предпринимательство во время кризиса. Тех, кто хотел начать свое дело – до последнего времени останавливало отсутствие средств и высокие проценты на банковские кредиты.

Выход из кризиса есть!

Для того чтобы форсировать инвестиции в основные оборотные средства, правительство создало несколько фондов и корпораций. Одним из таких проектов стала Корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства. Её основная цель – помощь в финансировании для развития производства и предоставление различных совокупных услуг, например: кредитные гарантии, которые позволяют предпринимателям взять заемные средства в банках, даже без залогового обеспечения.

В программе Корпорации МСП участвуют уже несколько банков, все они прошли аккредитацию и работают по единым условиям, максимальный предел ставок для малого бизнеса – 11%, а для среднего – 10%.

– Ставка по займу без этой программы может колебаться от 13% до 20%. Поддержка МСП – существенное облегчение для бизнесменов. Потому на программу есть спрос, – отмечает Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Иркутская статистика

Сбербанк стал участником программы льготного кредитования в феврале 2016 года, с мая – начал пополнять оборотный капитал. На сегодняшний день среди клиентов Байкальского банка – более 700 могут стать участниками программы, поскольку соответствуют всем условиям. Уже заключено 12 сделок на общую сумму 2,5 миллиарда. В планах – выдать заемных средств за 4й квартал – как минимум 700 миллионов рублей.

По словам Натальи Волощенко, более 60% льготных заёмщиков Байкальского банка – представители строительной отрасли, остальные – пищевой промышленности. И нужно сказать, это оправданно, потому что правительство Иркутской области ввело несколько интересных проектов, например, развитие застроенных территорий.

Кредит выдается на сумму от 50 миллионов до 1 миллиарда на срок до 10 лет. Деньги могут быть направлены на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала.

А льготники кто?

– Здесь важно отметить, что наше государство, конечно же, интересует поддержка далеко не всех отраслей, а только тех, которые могут способствовать именно развитию мощности производств. С помощью этой программы, мы поможем российской экономике подняться и не быть зависимой от Запада, – рассказывает Наталья Волощенко. – В программе четко прописано, каким предпринимателям мы можем давать займы: сельское хозяйство, производство, развитие технологий, туризма и т.д.

Требования к предпринимателям, претендующим на поддержку, просты и логичны. Например, ограничено участие госструктур, а также клиент обязательно должен быть зарегистрирован в России: зачем государству стимулировать самого себя, если у его предприятий уже есть поддержка в виде части акций или части капитала, и зачем ему стимулировать тот бизнес, по которому Россия ничего не получает в бюджет?

Кроме того, в первую очередь государство идет по модели развития малого и среднего предпринимательства, поскольку крупные предприятия достаточно устойчивы на рынке. Поэтому программа действует с ограничением по количеству численности работников и выручки. Так, банк готов выдавать под эту программу заемные средства предприятиям с численностью не более 250 человек и с годовой выручкой не более 2 миллиардов рублей. Программа рассчитана на три года, но, скорее всего, она будет пролонгирована.

Бизнес будет жить

13 сентября состоялась публичная встреча Владимира Путина с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой стало известно, что период стагнации заканчивается, и российский бизнес потихоньку начинает оживать.

Банкиры это хорошо чувствуют. Наталья Волощенко отметила, что в Сбербанке значительно увеличилось количество заявок на инвестиционные проекты, а значит, предприниматели с меньшей осторожностью стали относиться к кредитам и уже готовы вкладывать деньги в основной и оборотный капитал.