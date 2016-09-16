Новости

Наталья Волощенко: «Поддержка МСП льготными кредитами – существенное облегчение для бизнесменов»

16 сентября 2016

В декабре 2015 года  правительство совместно с Банком России разработало проект, позволяющий представителям малого и среднего бизнеса брать льготные кредиты и успешно развивать свои дела, невзирая на кризис. О предварительных итогах работы программы в Байкальском банке рассказала порталу SIA.RU Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Санкции и нефть – не виноваты

В российской экономике – кризис. Только за август падение ВВП составило -0,7%, а за весь прошедший год примерно держится на уровне 0,9%. И дело вовсе не в зарубежных санкциях и изменениях цены на нефть, как ошибочно полагают многие россияне. На самом деле оценки многих аналитиков в мире говорят о том, что, если убрать фактор зависимости от санкций и нефти, то максимальный при всех благоприятных факторах потенциал роста ВВП составит лишь 1,5%.

Основной вклад в снижение ВВП вносят два фактора: отрицательная динамика потребления домохозяйств и достаточно драматическое снижение инвестиций в основной капитал.

Крупные предприятия, формирующие основные производственные мощности, которых в России сейчас критично не хватает, загружены по-максимуму. Другие компании боятся развивать предпринимательство во время кризиса. Тех, кто хотел начать свое дело – до последнего времени останавливало отсутствие средств и высокие проценты на банковские кредиты.

Выход из кризиса есть!

Для того чтобы форсировать инвестиции в основные оборотные средства, правительство создало несколько фондов и корпораций. Одним из таких проектов стала Корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства. Её основная цель – помощь в финансировании для развития производства и предоставление различных совокупных услуг, например:  кредитные гарантии, которые позволяют предпринимателям взять заемные средства в банках, даже без залогового обеспечения.

В программе Корпорации МСП участвуют уже несколько банков, все они прошли аккредитацию и работают по единым условиям, максимальный предел ставок для малого бизнеса – 11%, а для среднего – 10%.

– Ставка по займу без этой программы может колебаться от 13% до 20%. Поддержка МСП – существенное облегчение для бизнесменов. Потому на программу есть спрос, – отмечает Наталья Волощенко, директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Иркутская статистика

Сбербанк стал участником программы льготного кредитования в феврале 2016 года, с мая – начал пополнять оборотный капитал. На сегодняшний день среди клиентов Байкальского банка – более 700 могут стать участниками программы, поскольку соответствуют всем условиям. Уже заключено 12 сделок на общую сумму 2,5 миллиарда. В планах – выдать заемных средств за 4й квартал – как минимум 700 миллионов рублей.

По словам Натальи Волощенко, более 60% льготных заёмщиков Байкальского банка – представители строительной отрасли, остальные – пищевой промышленности. И нужно сказать, это оправданно, потому что правительство Иркутской области ввело несколько интересных проектов, например, развитие застроенных территорий.

Кредит выдается на сумму от 50 миллионов до 1 миллиарда на срок до 10 лет. Деньги могут быть направлены на приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала.

А льготники кто?

– Здесь важно отметить, что наше государство, конечно же, интересует поддержка далеко не всех отраслей, а только тех, которые могут способствовать именно развитию мощности производств. С помощью этой программы, мы поможем российской экономике подняться и не быть зависимой от Запада, – рассказывает Наталья Волощенко. – В программе четко прописано, каким предпринимателям мы можем давать займы: сельское хозяйство, производство, развитие технологий, туризма и т.д.

Требования к предпринимателям, претендующим на поддержку, просты и логичны. Например, ограничено участие госструктур, а также клиент обязательно должен быть зарегистрирован в России: зачем государству стимулировать самого себя, если у его предприятий уже есть поддержка в виде части акций или части капитала, и зачем ему стимулировать тот бизнес, по которому Россия ничего не получает в бюджет?

Кроме того, в первую очередь государство идет по модели развития малого и среднего предпринимательства, поскольку крупные предприятия достаточно устойчивы на рынке. Поэтому программа действует с ограничением по количеству численности работников и выручки. Так, банк готов выдавать под эту программу заемные средства предприятиям с численностью не более 250 человек и с годовой выручкой не более 2 миллиардов рублей. Программа рассчитана на три года, но, скорее всего, она будет пролонгирована.

Бизнес будет жить

13 сентября состоялась публичная встреча Владимира Путина с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, в ходе которой стало известно, что период стагнации заканчивается, и российский бизнес потихоньку начинает оживать.

Банкиры это хорошо чувствуют. Наталья Волощенко отметила, что в Сбербанке значительно увеличилось количество заявок на инвестиционные проекты, а значит, предприниматели с меньшей осторожностью стали относиться к кредитам и уже готовы вкладывать деньги в основной и оборотный капитал.


<p>Наталья Волощенко. Фото Екатерины Бутиной</p>
/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


16
сентября
2016
 Кто построил больше всех? Составлен рэнкинг иркутских строительных компаний по объемам введенного жилья
Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU подготовил традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний по объемам введенного жилья. Кто оказался в лидерах? Удалось ли застройщикам реализовать свои планы? И сколько жилья компании собираются ввести в следующем году?
 
16
сентября
2016
 Куда вложить деньги на рынке недвижимости. Три идеи от профессионального риелтора
Банковские вклады продолжают терять доходность. Самое время обратить внимание на другие варианты вложения средств, например, на недвижимость. Своими инвестиционными идеями с читателями Газеты Дело делится директор АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.
 
16
сентября
2016
 Хулиганская игра джентльменов. Зачем владелец ресторана «bbb» Бенуа де Витте играет в регби
Про регби знают все, однако разбираются в нем лишь единицы. В представлении большинства россиян этот спорт – нечто среднее между футболом и гандболом, в котором яйцевидным мячом играют брутальные мужчины. А многие ли в Иркутске знают, что в городе проводятся самые настоящие тренировки по регби? И кто, как не иностранец, лучше всего объяснит нюансы этой диковинной игры? Бельгиец Бенуа де Витте, владелец брассери «bbb», рассказал Газете Дело, почему регби называют хулиганской игрой джентльменов, берут ли в игру девушек, и как проходит загадочный «третий тайм».
 
16
сентября
2016
 Бизнес для бизнеса
Вопросы в сфере недвижимости возникают у бизнеса постоянно. Причем потребности предпринимателей зачастую не ограничиваются только покупкой-продажей-арендой объектов. О том, чем агентство недвижимости, специализирующееся на коммерческой недвижимости, может быть полезно сегодня иркутскому бизнесу, Газете Дело рассказали специалисты ООО «Новация».
 
16
сентября
2016
 Ставки ниже. «Разогреет» ли дешевая ипотека спрос на недвижимость?
В АИЖК накануне заявили о намерении снизить ипотечные ставки до 8-9%. По мнению главы Агентства Александра Плутника, текущая макроэкономическая ситуация этому способствует. Разделяют ли мнение коллеги представители банковского сектора? Как снижение ставок может отразиться на спросе на недвижимость?
 
16
сентября
2016
 «Офис в кармане» до конца ноября
«Ростелеком» в Иркутской области проводит акцию «Офис в кармане» среди абонентов, подключивших услугу «Управление мобильными устройствами» (MDM) до конца ноября.
 
16
сентября
2016
 Ипотека по карману. Какое жилье может купить в кредит иркутская семья
Кризис кризисом, а жилищный вопрос актуален всегда. Сегодня решить его можно при помощи ипотечного кредита: ставки в банках снижаются, и этот инструмент становится все более доступным для иркутян. Портал REALTY.IRK.RU решил выяснить, какое «кредитное» жилье в новостройке и на вторичном рынке может позволить себе семья в Иркутске.
 
16
сентября
2016
 Полный пенсион. Как самостоятельно накопить на достойную старость
Задумываться о пенсии, которая у большинства молодых россиян ассоциируется с завершением активной жизни, болезнями и одиночеством, в 30 лет мало кому хочется. К тому же многие уверены, что планировать личные финансы на два-три десятка лет вперед в условиях бесконечной череды экономических кризисов и кульбитов пенсионной реформы попросту невозможно. Тем не менее, факт остается фактом – чем раньше человек осознает, что он сам должен позаботиться о своем будущем, тем больше у него шансов сохранить привычный уровень жизни на заслуженном отдыхе. О том, как накопить на достойную старость, рассказывает Эдуард Семёнов, управляющий офисом БКС Премьер в Иркутске.
 
16
сентября
2016
 Куда «бежать» из банковских вкладов?
Ставки по депозитам в российских банках продолжают снижаться. Какие инструменты могут стать альтернативой вкладам и принести большую доходность при сопоставимом уровне риска? Своими рекомендациями делится Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари.
 
16
сентября
2016
 Сбербанк и Росреестр запустили услугу «Электронная регистрация»
1 сентября в Иркутске состоялась презентация нового проекта по взаимодействию Сбербанка и Росреестра – «Электронная регистрация». Данная услуга позволяет существенно упростить процесс оформления сделки на приобретение объектов недвижимости.
 
16
сентября
2016
 ВТБ подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона
В рамках Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке 2-3 сентября, ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Свои подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский и заместитель генерального директора Фонда Руслан Саркисов.
 
16
сентября
2016
 Долгое «дно» кризиса. Наталия Орлова – о том, как российской экономике выйти из затянувшейся стагнации
С осени прошлого года российская экономика только и делает, что ищет «дно». Увенчались ли эти поиски успехом – неясно до сих пор. На деловом форуме ALFA BUSINESS WEEK главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова поделилась с иркутскими предпринимателями своим видением ситуации. Кто стал «спонсором» девальвации в России? Что поможет восстановить экономический рост? И сколько будет стоить доллар к концу года? Главные тезисы доклада Наталии – в нашем материале.
 
16
сентября
2016
 «Банку нужен сильный бизнес»
Каждый десятый предприниматель в Иркутске сотрудничает с Альфа-Банком. А значит – является участником «Клуба Клиентов», специальной программы, позволяющей бизнесменам существенно экономить время и средства. Встреча иркутских предпринимателей – участников Клуба состоялась в рамках форума ALFA BUSINESS WEEK 8 сентября.
 
16
сентября
2016
 «Объединяем для успеха». Деловой форум Alfa Business Week прошел в Иркутске
Более 800 представителей иркутского бизнеса приняли участие в масштабном деловом мероприятии, проведенном Альфа-Банком 6-9 сентября. Alfa Business Week – это четыре дня интересной и полезной информации, новые знакомства и бизнес-идеи, лучшие спикеры и эксперты из самых разных отраслей. Корреспонденты Газеты Дело тоже посетили форум и пообщались с его организаторами и участниками.
 
16
сентября
2016
 Иркутская нефтяная компания установила очередной рекорд добычи нефти
Объем добычи нефти и газового конденсата группой компаний ИНК в августе впервые превысил 750 тыс. тонн. Всего в январе-августе этого года на месторождениях группы было добыто 5 млн тонн жидкого углеводородного сырья, что в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года.
 
15
сентября
2016
 Тепло в домах Иркутской области появится после 15 сентября
Отопительный сезон в Иркутской области начнется после 15 сентября 2016 года при достижении нормативных среднесуточных температур. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на...
 
15
сентября
2016
 Цены на уголь и медь заметно растут на фоне стабилизации экономики Китая
Хорошая статистика выходит второй месяц подряд, свидетельствуя о стабилизации экономики Поднебесной. Китай является главным потребителем цветных металлов, поэтому неудивительно, что их динамика их потребления вновь демонстрирует рост.
 
15
сентября
2016
 Год за четыре. Иркутской области за год предстоит расселить граждан из аварийного жилья больше, чем за четыре предыдущих года
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – одна из ключевых задач, которая стоит перед властями Иркутской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов сегодня во время пресс-конференции. Он напомнил, что за предыдущие четыре года выполнения программы в регионе расселено 240 тыс. кв. метров аварийного жилья. За период, оставшийся до 1 сентября 2017 года, согласно Указу Президента РФ, необходимо расселить 300 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
 
15
сентября
2016
 В Иркутской области в 2016 году планируют сдать 850 тыс. кв. метров жилья
В Иркутской области в 2016 году будут введены в эксплуатацию 44 объекта социально-культурной сферы, сдано 850 тыс. кв. метров жилья, отремонтировано более 60 км дорог. Об этом сообщил во время...
 
15
сентября
2016
 Правительство Приангарья заявило о договоренности с «ЕвроСибЭнерго» о рассрочке выплат по долгам «Облкоммунэнерго»
Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов заявил о достигнутых договоренностях с группой компаний «ЕвроСибЭнерго» по рассрочке до четырех лет выплат по...
 
15
сентября
2016
 В Иркутске предприниматели обсудят новые налоги на недвижимость
19 сентября в 11 часов дня состоится заседание рабочей группы, на котором будет обсуждаться  проект  закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О...
 
15
сентября
2016
 Руслан Болотов: Переговорный процесс по решению проблем «Облкоммунэнерго» проходит в ежедневном режиме
Переговорный процесс по решению проблем ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проходит практически в ежедневном режиме. И практические результаты этого уже реально достигнуты. Об этом сегодня...
 
15
сентября
2016
 Полмиллиарда рублей выпадающих доходов будут возмещены предприятиям коммунального комплекса Иркутской области в 2016 году
Правительству Иркутской области удалось добиться того, что в 2016 году 100 процентов выпадающих доходов предприятиям коммунального комплекса будут возмещены из областного бюджета. Об этом сегодня заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.
 
15
сентября
2016
 РУСАЛ и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и правительство Республики Коми...
 
15
сентября
2016
 Платформы в ретро-стиле появятся на КБЖД
Благоустройство по единому дизайн-проекту будет проводиться в два этапа и коснется 11-ти остановочных пунктов КБЖД.
 
15
сентября
2016
 По принципу «единого окна». Сбербанк и УКС города Иркутска упростили процесс оформления документов на новостройки
12 сентября 2016 года ПАО Сбербанк совместно с МУП УКС города Иркутска запустили уникальный сервис, который позволит клиентам, оформляющим квартиру в ипотеку в офисе партнера, сократить необходимое...
 
15
сентября
2016
 Росздравнадзор заявил о выявленных грубых нарушениях в Черемховском психоневрологическом интернате и городской больнице
Территориальный Росздравнадзор по Иркутской области заявил о выявленных грубых нарушениях в деятельности Черемховского психоневрологического интерната и Черемховской городской больницы № 1, где...
 
15
сентября
2016
 В Братске задержан водитель BMW, скрывшийся с места ДТП
Полицейскими задержан водитель BMW, который на автотрассе сбил молодую женщину и скрылся. Сообщение о ДТП на 225-м километре автодороги «Вилюй» поступило в полицию в ночь на минувшую...
 
15
сентября
2016
 Иркутянина осудили за ложное сообщение о минировании здания регионального правительства
За ложное сообщение о минировании здания регионального правительства иркутянина приговорили к 1 году исправительных работ и удержанию 15% от заработка.
 
15
сентября
2016
 Тайшетская прокуратура защитила права обманутых дольщиков
По иску Тайшетского межрайонного прокурора судом признано право собственности на недостроенный дом за обманутым дольщиком
 
15
сентября
2016
 РУСАЛ, «Веломоторс» и Федерация велосипедного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, «Веломоторс», ведущий российский производитель велосипедов и мотороллеров, и Федерация велосипедного спорта России подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
 
15
сентября
2016
 ИНК поддержала проект экологов по благоустройству территории вокруг Илгинского источника
13 сентября на 81-м километре Голоустненского тракта (Иркутская область) волонтеры движения «Чистые воды Прибайкалья» участвовали в освящении Илгинского источника. Это один из многих десятков водных объектов Иркутской области, взятых под защиту общественниками. Одно из самых массовых экодвижений региона уже пятый год поддерживает Иркутская нефтяная компания.
 
15
сентября
2016
 В Усть-Илимске жильцы многоквартирного дома 9 месяцев оплачивали коммунальные услуги за продовольственный магазин, расположенный в этом доме
Усть-Илимской межрайонной прокуратурой по обращению местного жителя проведена проверка обоснованности начисления Усть-Илимским отделением ООО «Иркутскэнергосбыт» платы...
 
15
сентября
2016
 Услуги детских садов Забайкалья можно оплатить с помощью сервиса «Автоплатеж» Сбербанка
Клиенты Сбербанка в Забайкальском крае могут оплачивать услуги дошкольных учреждений с помощью сервиса «Автоплатеж за детский сад». Сегодня данная услуга доступна для оплаты в пользу всех 95 детских садов города Читы и свыше 20 детских садов края.
 
15
сентября
2016
 "С хорошим мотором и сарай полетит"
Совладелец и президент Sela Борис Остроброд о реорганизации бизнеса и планах на будущее
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании