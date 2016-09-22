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Средний возраст потенциального банкрота в России – 38 лет

Фото: polynet.com.ua

При этом самые «молодые» должники – из Дагестана, Ненецкого АО и на Алтае, а самые «пожилые» – на Камчатке, Чукотке и в Карачаево-Черкессии.

По данным 3 900 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, с начала сентября 2016 года средний возраст потенциального банкрота в России составил 37,8 лет. Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц. т.е. имеющее долг более чем в 500 тысяч рублей просроченный более чем на 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов.

Наиболее «пожилые» потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (средний возраст – 40,7 лет), Карачаево-Черкессии (40,1 лет), Чукотском АО (39,2 лет), а также в Калининградской и Магаданской областях (по 39,0 лет). В свою очередь наиболее «молодые» граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве, зафиксированы в Дагестане (34,8 года), Ненецком АО (35,7 лет), Республике Алтай (35,8 лет) и в Мордовии (35,9 лет).

Иркутская область находится посередине: здесь средний возраст потенциального банкрота составляет 37,8 лет.

Стоит также отметить, что в общей структуре потенциальных банкротов самую большую долю занимают граждане экономически активного возраста в диапазоне от 30 до 50 лет (30-39 лет – 32,3% и 40-49 лет – 30,6%). Значительную часть должников также формируют граждане в возрасте от 50 до 59 лет – 21,7%. Наименьшие доли в структуре приходятся на самых «молодых» и «пожилых» должников: менее 25 лет – 0,8% и старше 65 лет – 0,7% от общего количества потенциальных банкротов.

«Столь невысокий средний возраст потенциального банкрота свидетельствует о вымывании из кредитного процесса большого количества самой экономически активной возрастной группы населения, – считает гендиректор НБКИ Александр Викулин. – Поэтому, в целях профилактики банкротства, кредиторам необходимо более внимательно следить за риск-профилем заемщиков с действующими обязательствами, активнее используя оперативный мониторинг их финансового поведения («сигнал»)».