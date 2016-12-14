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«Слата» идет с франшизой в Кемеровскую область

Крупнейший иркутский ритейлер открывает 17 декабря первый дискаунтер «ХлебСоль» по франшизе в г. Юрга Кемеровской области.

Франчайзи стала партнерская компания «Стайер-Транзит», которая уже развивает на территории г. Юрга собственную сеть супермаркетов.

По словам соучредителя компании «Стайер-Транзит», Станислава Лукашова, развитие в формате дискаунтер стало логичным после изменения покупательских предпочтений на рынке и насыщению территории современными форматами торговли.

«Выбор был сделан именно в сторону франшизы, поскольку мы посчитали, что лучше развивать уже зарекомендовавший себя формат торговли, а не придумывать новое методом собственных проб и ошибок» - отмечает Лукашов.

Исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер в свою очередь отметил, что развитие компании в Сибири, как через открытие собственных магазинов сети, так и через развитие по франшизе, входит в стратегию компании на ближайшие 3 года.

«Мы уверены, что наш партнер в Кемеровской области наилучшим образом сможет поддержать бренд и предоставить покупателям все преимущества дискаунтера «ХлебСоль».

Для группы компаний «Слата» открытый магазин станет 49-м дискаунтером и 118-м магазином торговой сети.

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых компаний Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата розничной торговли: супермаркет «Слата», дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.