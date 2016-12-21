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Иркутская область смогла добиться хороших результатов в экономике по итогам 2016 года

Регион добился хороших позиций в экономике, Иркутская область смогла не только сохранить темпы роста, но и увеличить их. Об этом заявил Губернатор Сергей Левченко во время сегодняшней итоговой пресс-конференции.

Глава региона отметил, что в конце прошлого года области удалось получить федеральные субсидии для восполнения недостающих в бюджете средств. Кроме того, был разработан антикризисный план для выправления экономической ситуации в 2016 году. Результатом принятых мер стали положительные текущие показатели, в том числе рост промышленного производства почти на 6 процентов.

- Иркутская область вошла в число лидеров по прозрачности бюджета. Жители должны знать, как расходуются средства, - отметил Сергей Левченко.

В регионе также отмечается один из лучших показателей по собираемости налогов и повышению доходной части бюджета. Проведенная областными властями работа оценена в том числе международными рейтинговыми агентствами, которые повысили рейтинг региона до «стабильного».

По итогам ноября Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов России по исполнению майских Указов Президента.

Большое внимание в текущем году уделялось завершению объектов-долгостроев. Это первая очередь поликлиники в Бохане, вторая очередь стационаров ЦРБ в Кутулике и Баяндае, школы в Усть-Уде, Атагае. По словам Сергея Левченко, работа в этом направлении продолжится, долгострои постепенно будут завершены.

В Иркутской области планируется к реализации ряд проектов. Например, проект "Умная школа", реализуемый при участии корпорации «Ростех». Также в 2017 году предполагается строительство школы в поселке Молодежный, поскольку население этой территории стабильно увеличивается.

Сергей Левченко сообщил, что радикально исправляется ситуация в сельском хозяйстве Иркутской области – отрасль получила существенную помощь по всем направлениям.

- Мы сделали все, чтобы селяне могли увеличивать производство молока и мяса, соответственно, повышать свои доходы, - отметил глава региона.

Он прокомментировал и вопрос задолженности по заработной плате: за год она снизилась в три раза, с последних мест в РФ регион поднялся в середину списка.

Что касается деятельности территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском: в области разработана необходимая нормативно-правовая база, в том числе предусматривающая пониженные налоговые ставки и тарифы по страховым платежам во внебюджетные фонды.

В реестр резидентов ТОСЭР «Усолье-Сибирское» включено два резидента: ООО «СмартСинтез» - участник фармацевтического кластера с инвестпроектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств и ООО «СБТ-Иркутск» с инвестпроектом по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна. До конца декабря 2016 года планируется подача заявок от двух потенциальных резидентов (ООО «Лайм» и ООО «Усольмаш»), в 1 квартале 2017 года – еще два потенциальных резидента (ООО «Кварцевые материалы» и ООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех»), сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- ООО «Усольский химико-фармацевтический завод» также готовит соответствующий пакет документов для вступления в ТОСЭР, - сообщил Сергей Левченко.