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Промсвязьбанк и Корпорация МСП помогли посадить сад в Белгородской области

Промсвязьбанк открыл кредитную линию лимитом 152 млн рублей садоводческому предприятию ООО «Белый сад». Первый заем в размере 26,7 млн рублей компания взяла сроком на 4 года по ставке 10,6% годовых.

Снижение стоимости кредитных ресурсов стало возможным благодаря участию Промсвязьбанка в программе стимулирования кредитования «Программы 6,5», реализуемой совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).



Денежные средства будут направлены на создание яблоневого сада с системой капельного орошения, приобретение техники и оборудования для мелиорации земли с целью улучшения их свойств.



Система капельного полива позволяет увеличить экономическую эффективность участка и избежать потери саженцев и урожая от засухи. «Урожайность нового яблоневого сада площадью 100 гектаров составит 4 тысячи тонн яблок в год - рассказывает руководитель финансово-экономической службы ООО «Белый сад» Андрей Штыб. – Проект направлен на импортозамещение садоводческой продукции. Это поле является первой стадией на пути создания большого яблоневого сада площадью 5 тысяч гектаров. Производственные объемы после реализации проекта составят около 200 тысяч тонн яблок в год».

Основной вид деятельности ООО «Белый сад» – садоводство. Предприятие выращивает яблони и вишню, а в будущем планируют начать производство груш и слив. Компания ведет свою деятельность на территории Белгородской области.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru