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Директором Райффайзенбанка в Иркутске назначена Татьяна Полевач

Татьяна Полевач

Директором сети операционных офисов Райффайзенбанка в Иркутской области стала Татьяна Полевач.

«Иркутская область – один из приоритетных регионов для Райффайзенбанка. Мы видим здесь большой потенциал для развития нашего бизнеса, так как Иркутск -крупный туристический, промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Татьяна отлично знает региональный рынок и потребности клиентов в Иркутской области, имеет опыт работы в универсальной банковской бизнес-модели и отличается сильными лидерскими навыками. Я рада, что наш бизнес в Иркутске возглавит руководитель с таким богатым опытом и безупречной репутацией», - говорит Анна Тихонова, директор регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк».

На новой позиции Татьяна Полевач будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнеса банка в регионе. В зону ее ответственности войдет работа с малым и средним бизнесом, премиальными клиентами, а также укрепление партнерских каналов в сфере ипотечного кредитования и рост клиентской базы.

Татьяна Полевач родилась в Иркутске, окончила Иркутскую Государственную Экономическую Академию и начала свою карьеру с должности экономиста в компании АОЗТ «Сибкон». Более 9 лет работала в банке «Интеза», где выросла с позиции специалиста до управляющей офисом банка в Иркутске. Следующим этапом стала должность директора по Иркутской области в Азиатско-Тихоокеанском банке, которую Татьяна занимала с сентября 2010 года до декабря 2016 года, сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по результатам 3-го квартала 2016 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 3-го квартала 2016 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках. Более 51 000 сотрудников банка обслуживают 14,9 миллиона клиентов в более чем 2 700 отделениях, большинство которых расположено в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Банк Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего около 60,7% обыкновенных акций, котирующихся на Венской фондовой бирже, остальная часть акций находится в свободном обращении. РЦБ – центральный институт австрийской банковской Группы Райффайзен, которая является крупнейшей банковской группой в стране и выступает в качестве головного офиса всей Группы РЦБ, включая Райффайзен Банк Интернациональ.