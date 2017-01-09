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Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен Артур Сулейменов

Фото: irkobl.ru

Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен Артур Сулейменов. Соответствующий указ 30 декабря 2016 года подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



Артур Сулейменов в 1994 году окончил Международный педагогический университет в Магадане по специальности «русский язык и литература», в 2002-ом – Дальневосточную академию государственной службы в Хабаровске по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2004-ом – Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге по специальности «организация перевозок и управление на воздушном транспорте».



С 1981 года работал в Магаданском объединенном авиаотряде гражданской авиации, с 1982 по 1998 годы занимал различные должности на предприятии «Аэропорт Магадан».

С июля 1998 до 2005 года был заместителем руководителя межрегионального территориального органа Северо-Восточного межрегионального территориального управления Федеральной службы воздушного транспорта России, с 2005 по 2008 годы – заместителем руководителя Дальневосточного окружного управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

В 2008 – 2011 годах – заместитель руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. С ноября 2011 года возглавлял Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.



Работал первым заместителем министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а в августе 2013 года был назначен министром транспорта Иркутской области. В этой должности проработал до октября 2014 года, когда министерство транспорта Иркутской области было ликвидировано, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области..



До назначения министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области работал первым заместителем руководителя МО «Катангский район».