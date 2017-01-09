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Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ

Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Зампред подчеркнул, что начало отопительного периода в области осложнялось ситуацией в Вихоревке. С 22 ноября в городском поселении ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Был проведен комплекс аварийно-восстановительных работ в угольной котельной и электрокотельной. Из аварийно-технического запаса (АТЗ) Иркутской области выделили 6 тыс. тонн угля – это запас топлива на 25 суток.

В праздничные дни в Вихоревке не было создано критических ситуаций. Запас угля на теплоисточнике сегодня составляет 2450 т – на 8 суток, 6 вагонов с топливом находятся под разгрузкой, 12 вагонов на ст. Вихоревка.

Накануне 31 декабря областная комиссия по ЧС и ПБ рассмотрела наличие запасов топлива в Байкальске, Новой Игирме, Эдучанке, Молодежном. Для котельной в Алексеевске Киренского района из АТЗ области выделили 200 тонн мазута. В с. Ербогачен отгружено по контракту с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 324 тонны дизельного топлива. Кроме этого, 118 тонн дизельного топлива отгружено в Катангский район по прямому контракту с ГУЭП «Облкомунэнерго-сбыт», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Руслан Болотов отметил, что основной задачей Правительства области является обеспечение стабильной жизнедеятельности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

– С этой задачей во время январских каникул и рождественских праздников мы справились, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Иркутской области.