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В Иркутске создана специализированная спортивная школа по хоккею с мячом

В Иркутске открылась Областная специализированная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» на стадионе «Труд». Сегодня новую детскую спортшколу посетил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Напомним, по решению главы региона отделения для занятий детей хоккеем с мячом созданы еще в Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске, Шелехове и Тулуне. В январе там завершится набор мальчиков и девочек.

– Мы задумали масштабное мероприятие – создать в Иркутской области восемь отделений детской школы по хоккею с мячом. Это было непростое решение, оно принято несмотря на сложности с региональным бюджетом. Такой шаг напрашивался давно, потому что успехи спортсменов и команд по этому виду спорта в Иркутской области очень большие, есть интерес жителей региона и молодежи, но детско-юношеских школ создано не было. Надеюсь, теперь заработает механизм роста спортсменов по всему региону. Ведь можно просто собирать профессиональную команду, другое дело – когда занимается молодежь и создается резерв, - отметил Губернатор.

В Иркутске будет набрано четыре детские команды по хоккею с мячом. Занятия для мальчиков и девочек будут проводиться на базе стадионов «Труд» и «Локомотив». На 2017 года из областного бюджета планируется выделить 56 млн. рублей. Средства предназначены на закупку спортивной формы, коньков, клюшек, двух микроавтобусов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.