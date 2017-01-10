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Сбербанк продолжит переформатирование своих офисов на территории Бурятии

В двух городах Республики Бурятии завершился один из этапов программы переформатирования дополнительных офисов Сбербанка. В 2016 году обновленные подразделения банка открылись в г. Улан-Удэ по ул. Добролюбова, 37, пр. Строителей, 18 и ул. Смолина, 52а, а также в г. Гусиноозерск по ул. Ключевская, 26.

Помещения отличаются ярким дизайном и удобной планировкой, увеличено количество рабочих мест сотрудников для обслуживания посетителей, расширены зоны и число устройств самообслуживания, позволяющих увеличить спектр банковских услуг для частных клиентов. Клиенты могут открыть счет, взять кредит, оформить вклад или банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести иностранную валюту, получить социальные выплаты и многое другое.

- В 2011 году стартовала программа переформатирования дополнительных офисов Сбербанка. За это время в Республике Бурятия обновили 23 филиала, - рассказал заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка Константин Разводов. – В 2017 году банк планирует продолжить программу по открытию офисов нового формата.