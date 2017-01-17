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Доходы бюджета Приангарья в 2016 году увеличились на 27% до 106 млрд рублей

В прошлом году Иркутская область вошла в десятку субъектов Российской Федерации, где наиболее успешно выполняется Указ Президента страны по доведению средней заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней зарплаты в целом по экономике региона. В 2017 году данный Указ главы государства планируется полностью выполнить. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.

Подводя итоги прошедшего финансового года глава областного кабинета министров напомнил, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Приангарья увеличились на 27% по сравнению с 2015 годом и составили 106 млрд рублей.

– Благодаря этому мы выполнили подавляющее большинство поручений Губернатора Иркутской области и пожеланий депутатов Законодательного собрания. Впервые за последние годы была выплачена зарплата бюджетникам за декабрь в декабре. Межбюджетные трансферты мы увеличили почти в 1,5 раза, то есть помощь муниципалитетам была увеличена на два миллиарда рублей по сравнению с тем планом, который мы имели в начале года, – подчеркнул Александр Битаров.

Говоря о государственной долге Иркутской области, Председатель регионального Правительства отметил, что его удалось удержать на низком уровне. Если изначально в областном бюджете 2016 года закладывалась сумма в объеме 28 млрд, то на 1 января текущего года уровень госдолга составлял лишь 18,8 млрд рублей. Это подтвердило прогнозы аналитиков рейтингового агентства «Standard & Poor’s» о том, что в краткосрочной перспективе областное Правительство продемонстрирует умеренный дефицит регионального бюджета, благодаря чему сможет сдержать рост долговой нагрузки на уровне менее 30% прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов. Исходя из этого мнения, в июне 2016 года специалисты S&P пересмотрели рейтинг Иркутской области с «Негативного» на «Стабильный», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.