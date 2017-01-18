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Промсвязьбанк отправит победителей премии «Бизнес-Успех» в Лондон и Берлин

Промсвязьбанк наградит лучший производственный проект и лучший молодежный проект Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» поездками на конференции в Лондон и Берлин.

Победителю номинации «Лучший производственный проект» Промсвязьбанк и Банк «Возрождение» предоставят возможность побывать на Неделе российского бизнеса (Russian Business Week) в Лондоне, которая стартует 17 февраля. Главными темами Недели, организованной Российским сообществом бизнеса и культуры Лондонской Школы Экономики, будут передовые технологии, генерация новых идей для развития бизнеса и воспитание нового поколения лидеров. В мероприятии традиционно участвуют представители органов государственной власти России, известные предприниматели и экономисты.

Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» подготовил подарок победителю молодежной номинации – подарочный сертификат, предоставляющий право на поездку в Германию на конференцию «Молодежные стартапы в Большой Европе». 28-30 апреля в Берлине на одной площадке встретятся стартапы со всей Европы, эксперты и успешные предприниматели. Организатор - предпринимательская школа «Ассоциации молодежи за Большую Европу» традиционно отбирает участников конференции на конкурсной основе. Победитель «Бизнес-Успеха» в номинации «Лучший молодежный проект» получит возможность принять участие в форуме в Берлине вне конкурса.

«Участие в форумах международного масштаба – это возможность узнать о тенденциях, инновациях и ближайших перспективах развития предпринимательства, что называется, из первых рук. Это площадки для новых знакомств и способ заявить о своем бизнесе на новом уровне. Желаем успеха участникам премии "Безнес-Успех". Пусть победят сильнейшие», - прокомментировал вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса Кирилл Тихонов.

Финальный этап всероссийского конкурса предпринимателей «Бизнес-Успех» состоится 23 января в Общественной палате РФ. За победу будут бороться по три бизнес-проекта в каждой номинации, прошедшие региональный отбор Национальной предпринимательской премии в 2016 году.

Промсвязьбанк является стратегическим партнером Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» и поддерживает номинации «Лучший производственный проект» - совместно с Банком "Возрождение" и «Лучший молодежный проект» - совместно с Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ».

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru