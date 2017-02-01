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«Зеленая неделя РУСАЛа» начинается на «Фабрике проектов»

В Братске завершилась ХIV региональная экологическая олимпиада для старшеклассников «Фабрика проектов». Ее организатором является Братский государственный университет. На протяжении шести последних лет финансовую и организационную поддержку в проведении форума оказывает Братский алюминиевый завод. Металлурги учредили свою номинацию «Выбор РУСАЛа».

- Много лет завод поддерживает региональную экологическую олимпиаду Братского университета и выбирает один из проектов старшеклассников для реализации, - комментирует управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. - Заводчане уже помогли юным экологам выполнить озеленение территории детского сада №79, высадили с ребятами немало деревьев и цветов на улицах Братска, провели экологическую смену в оздоровительном лагере, тематические уроки и праздники в школах.

В этом году победителем в номинации «Выбор РУСАЛа» стал проект «Экологическая тропа». Ребята подошли к заданной теме с выдумкой и предложили организовать водный маршрут по акватории Братского моря для воспитанников социального учреждения. Кроме познавательной экскурсии на катере, старшеклассники планируют в местах остановок проводить экологические игры и мастер-классы. Проект школьников уже включен в план летней акции «Зеленая неделя РУСАЛа», которую Молодежный совет БрАЗа проводит ко Дню эколога.

Справка:

Городская экологическая акция «Зеленая неделя РУСАЛа» проводится Молодежным советом Братского алюминиевого завода с 2012 года. Ежегодно в ее план включают несколько событий экологической направленности: очистка береговой зоны Братского водохранилища от бытового мусора, озеленение городских улиц и реализация проекта школьников, который становится победителем в номинации «Выбор РУСАЛа» на экологической олимпиаде БрГУ. Заводчане хотят сделать Братск чище, красивее и уютнее. Тесное сотрудничество с учебными заведениями позволяет проводить работу в области экологического воспитания и образования подрастающего поколения. Постоянными партнерами акции являются учащиеся Братского индустриально-металлургического техникума, Эколого-биологического центра и школ города.