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Житель Иркутской области основал подпольное интернет-казино

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители пресекли нелегальную деятельность игрового салона в Тайшете.

Накануне было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ча. 1 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).

Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Незаконное игорное заведение выявили сотрудники подразделения экономической безопасности отдела МВД России по Тайшетскому району в результате реализации полученной информации. Сыщики установили, что 36-летний местный житель организовал и проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования, подключённого к сети Интернет. Полицейские изъяли более 10 компьютеров, деньги и документы, подтверждающие ведение противоправного бизнеса, сообщают в пресс-службе МВД России по Тайшетскому району