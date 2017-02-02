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В Иркутской области выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, касающиеся трудоустройства бывших муниципальных служащих

Одной из антикоррупционных мер в России является уведомление о приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих, если до увольнения со службы они замещали коррупционно-опасные должности.

Обязанность уведомлять о приеме на работу указанных лиц, включенных в перечни, предусмотрена ФЗ «О противодействии коррупции» и должна быть исполнена работодателем в 10-дневный срок после заключения трудового договора.

Как выяснили в прокуратуре Аларского района, одной из коммерческих организаций в районе был заключен трудовой договор с лицом, замещавшим ранее должность муниципальной службы в администрации поселения Аларского района.

Однако новый работодатель не направил вовремя соответствующую информацию в администрацию муниципального образования.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области, в связи с допущенными нарушениями прокурором района в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в суд.