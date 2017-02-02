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Из Иркутской области на родину депортировали 11 мигрантов

31 января сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области проверили соблюдение миграционного законодательства.

На территории пилорамыв Боханском районе полицейские проверили документы 36 иностранцев.

В итоге в отношении 11 человек составлено 19 административных протоколов, из которых 8 – за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации (ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).

В отношении 11 граждан составлены административные протоколы по ч.1 ст.18.10 КоАП Российской Федерации за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Протоколы с материалами административных дел переданы в Боханский районный суд, которым принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации 11 иностранных гражданСообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.