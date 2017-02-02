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В Иркутске задержан серийный дачный вор (фото)

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении порядка 30 краж из дачных домов, расположенных в Иркутском районе.

В полицию Иркутска с декабря 2016 по январь 2017 года поступило 62 сообщения о кражах в дачных садоводствах.

Последнее из них было получено 28 января 2017 года от местного жителя. Иркутянин рассказал, что по приезду на дачу, расположенную в садоводстве «Зеленый сад», обнаружил пропажу электроинструментов. Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом, отжав оконную раму. Тщательно изучив место происшествия, сыщики обнаружили вещественные доказательства, совпадающими по признакам с собранными ранее уликами на местах совершения подобных краж.

30 января в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать предполагаемого преступника. Им оказался неоднократно судимый за кражи 46-летний житель Иркутской области.

В ходе работы по проверке фигуранта сыщиками была установлена причастность задержанного к совершению общей сложности еще 28 фактов краж с незаконным проникновением на участки и дома в ряде садоводств, расположенных в Иркутском районе, а также на территории Куйбышевского района города Иркутска.

Сейчас, в результате оперативно-следственных действий полицейскими обнаружена значительная часть похищенных вещей, после чего возвращена законным владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России «Иркутское».

Общий ущерб потерпевших был оценен в сумму более 500 тысяч рублей.