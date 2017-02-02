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Особый противопожарный режим начнется в Приангарье 15 марта

Особый противопожарный режим в Иркутской области в этом году начнет действовать с 15 марта, на полмесяца раньше, чем в прошлом году, заявил Губернатор Сергей Левченко на совместном выездном заседании Правительственной комиссии и региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел в иркутском аэропорту глава МЧС России Владимир Пучков. Сергей Левченко подчеркнул, что более раннее введение особого противопожарного режима позволит силам и средствам территориальной подсистемы РСЧС эффективнее войти в начало лесопожарного сезона.

Фото: irkobl.ru

Губернатор обратил особое внимание на необходимость выполнения новых правил обеспечения пожарной безопасности территорий, установленных Правительством РФ. Они вступают в силу с 1 марта. Согласно этим правилам, в период схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды в осенний сезон все владельцы и арендаторы земель, прилегающих к лесу, должны обеспечивать очистку этих территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными барьерами. Это касается и органов власти, и предприятий, и юридических лиц вне зависимости от их форм собственности, а также крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и граждан.

О ходе подготовки к пожароопасному сезону на заседании рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Планы тушения лесных пожаров подготовлены по всем 37 лесничествам. Проверено 900 единиц самоходной техники, которой по сравнению с прошлым годом стало больше на 162 единицы. Ее готовность составляет 77,6%, до наступления лесопожарного сезона будет проведено еще несколько таких проверок.

Проводится тестирование нововведения – программы автоматизированного создания Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Иркутской области. Также автоматизируется учет маневрирования силами лесопожарных формирований и ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана». Министерством активно распространяется среди населения мобильное приложение «Берегите лес», разработанное ФБУ «Авиалесоохрана». С помощью такого приложения граждане могут сообщать об обнаруженных лесных пожарах.

На мероприятия по охране, защите лесов и тушение лесных пожаров в общей сложности выделено 343,3 млн рублей, в том числе 178,3 млн – из федерального бюджета. При ближайшем уточнении областного бюджета будет рассматриваться вопрос о выделении еще 102 млн рублей, которые дополнительно пойдут на содержание пожарно-химических станций и увеличение кратности авиапатрулирования лесов.

К началу пожароопасного сезона парашютная служба «Иркутскавиалесоохраны» будет увеличена до 50 человек, а десантная – до 219 человек. В настоящий момент сформировано 14 аукционов на авиапатрулирование и на тушение лесных пожаров. Кроме этого, в феврале – марте пройдут аукционы на закупку недостающего таборного имущества, средств пожаротушения, радиосвязи, ГСМ, которые к началу пожароопасного сезона будут доставлены в авиаотделения, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.