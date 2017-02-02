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Иркутская область получит 612,7 млн рублей на строительство объектов образования

Иркутская область получит 593,9 млн руб из средств федерального бюджета на строительство школы в поселке Молодежный Иркутского района в 2017 году. Еще 18,8 млн рублей направлено в регион на капитальные ремонты спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Фото: fotogl.com

Глава ведомства пояснила, что в настоящее время школа в поселке Молодежный располагается в приспособленном помещении. В ней обучаются 390 детей. За последние три года число обучающихся в школе возросло на 60%. Всего на сегодняшний день на закрепленной за школой территории проживает 700 детей школьного возраста. Вместить всех существующая школа не может. В здании отсутствуют актовый зал, кабинеты технологии, помещения для проведения дополнительных занятий с детьми. Строительство нового здания позволит решить проблему шаговой доступности образовательной организации для детей школьного возраста, проживающих в поселке и близлежащих населенных пунктах, и создать комфортные условия для получения образования.

Валентина Перегудова рассказала, что для строительства нового здания школы отведен земельный участок площадью 60 тыс. квадратных метров, готов типовой проект.

Министр также отметила, что в настоящее время определяется перечень образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт спортивных залов с использованием средств федерального бюджета. Отбор ведется среди объектов, имеющих проектно-сметную документацию с положительным экспертным заключением.

В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминают, что в 2016 году с участием средств федерального бюджета были проведены капитальные ремонты спортивных залов в 16-ти сельских школах в Иркутском, Заларинском, Аларском, Зиминском, Куйтунском, Черемховском и других районах.