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Безопасность на дорогах Иркутской области в зимний период обсудили на заседании под председательством Владимира Пучкова

Безопасность на дорогах Иркутской области в зимний период обсудили накануне на совместном выездном заседании рабочей группы Правительственной комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, которое провел глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков в Иркутске.

Фото: irkobl.ru

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов, по состоянию на 1 февраля в регионе открыто 17 ледовых переправ из 21. Специалистами ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» осуществляется постоянный контроль за их состоянием. При ухудшении состояния льда будет ограничиваться их грузоподъемность или полностью прекращаться движение транспортных средств.

Контроль за состоянием опасных дорожных участков и перевалов осуществляется специалистами ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства», а также ОАО «Дорожная служба Иркутской области» совместно с оперативной дежурной сменой ГУ МЧС России по Иркутской области и ЕДДС муниципальных образований с использованием видеокамер.

Всего установлено 127 видеокамер, из них на федеральных автодорогах – 82, областных и муниципальных – 45.

Для обеспечения безопасности движения транспортных средств на автомобильных дорогах Иркутской области в зимних условиях, готовности сил и средств к своевременному реагированию на возможное ухудшение дорожно-транспортной обстановки на зимний период созданы запасы противогололёдных материалов и реагентов (свыше 41 тыс. м3); подготовлено 77 теплых стоянок для техники; подготовлена дорожно-строительная и автомобильная техника в количестве более 600 единиц. К работе в зимних условиях филиалы ОАО «Дорожная служба Иркутской области» обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме, а также создан 30% резерв ГСМ от месячной нормы потребности.

В филиалах Дорожной службы создано 27 групп оперативного реагирования для предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на автодорогах. В каждой группе предусмотрены автомобиль-тягач для эвакуации автотранспорта и автомобили для временного обогрева пострадавших водителей и пассажиров. Также на областных дорогах создано 17 стационарных пунктов обогрева на случай образования снежных заносов, резкого снижения температуры воздуха, затруднённого движения по автодорогам области.

– В настоящее время дорожная обстановка благоприятная, причин для закрытия автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения нет. Особое внимание уделяется безопасности проезда к отдаленным населенным пунктам Иркутской области. Для оперативного реагирования на случай ухудшения дорожно-транспортной обстановки организовано дежурство руководящего состава Дирекции автодорог и Дорожной службы, – сообщил Руслан Болотов.

Владимир Пучков отметил, что необходимо усилить контроль на дорогах, которые проложены по зимникам, а также на временных ледовых переправах, особенно в отдаленных сельских поселениях, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.