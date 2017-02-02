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Итоги сельхозпроизводства в Иркутской области за 2016 год

В 2016 году в Иркутской области было произведено 156,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живой массе), надоено 449,4 тыс. тонн молока, получено 995,3 млн. штук яиц, подсчитали в Иркутскстате.

Доля сельхозорганизаций в производстве скота и птицы составляет 57%, молока – 28%, населения – соответственно 36% и 63%, фермеров и предпринимателей – 7-9%.

Производство яиц сконцентрировано в сельхозорганизациях, главным образом, Усольского районного МО и Зиминского района, на них приходится соответственно 63,4% и 23,4%, а в целом сельхозорганизации обеспечивают 92% областного объема данной продукции.

Добиться роста по всем видам животноводческой продукции и во всех категориях хозяйств, к сожалению, не удалось. В муниципальных образованиях ситуация складывалась по-разному. В производстве на убой в хозяйствах любой категории возможен как резкий рост, так и заметное снижение. Но в личных хозяйствах значительный рост – более редкое явление, чем у других сельхозпроизводителей.

В производстве молока сельхозорганизациями и населением существенный рост отмечается редко. При этом фермеры Черемховского районного МО, Нукутского и Осинского районов по сравнению с предыдущим годом увеличили надой в 3-4 раза, Аларского, Боханского, Куйтунского районов и Ангарского городского МО – в 1,4-1,9 раза.

Птиц-несушек содержат сельхозорганизации только 8-ми районов, фермеры – в 16-ти районах и почти повсеместно - хозяйства населения. В целом по области производство яиц за год увеличилось незначительно (на 0,2%). В сельскохозяйственных организациях и у населения не отмечалось резкого роста в получении яиц, лишь сельхозорганизации Эхирит-Булагатского района увеличили производство в 1,7 раза. Рекорды роста зафиксированы в фермерских хозяйствах Иркутского районного МО (в 3,1 раза к 2015г.), баяндаевские фермеры удвоили объем. Но их доля в районном производстве яиц более чем скромная (менее 1%).