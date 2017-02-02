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Антон Логашов: Региональный фонд развития промышленности уже на стадии создания имеет высокую востребованность среди предприятий Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов принял участие в заседании комиссии Координационного совета по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» под руководством полномочного Представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Основным вопросом обсуждения стало взаимодействие промышленных предприятий СФО с Фондом развития промышленности и создание региональных фондов.

Представители федерального фонда отметили, что Приангарье – один из первых регионов в СФО, в которых создается такой инструмент поддержки производственной сферы, как региональный фонд развития промышленности.

Решение о формировании фонда в Иркутской области принято в целях содействия импортозамещению и повышения доступности получения государственной поддержки на реализацию проектов в приоритетных отраслях промышленности Иркутской области.

– В Иркутской области фонд уже на этапе создания пользуется высокой востребованностью. Уже сейчас мы имеем пул предприятий, которым предоставление льготных займов фонда сможет оказать значительную помощь в реализации проектов, – подчеркнул Антон Логашов.

Учредителями Фонда выступают министерство экономического развития Иркутской области и акционерные общество «Корпорация развития Иркутской области». Деятельность Фонда позволит осуществлять заемное финансирование проектов промышленных предприятий по ставке 5% годовых в размере от 20 до 100 млн. рублей.

По словам Антона Логашова, подписание соглашения о сотрудничестве между федеральным и региональным фондами по совместному финансированию проектов предполагается в течение первого квартала текущего года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.