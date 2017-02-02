Новости

Иркутская область готова к введению института регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже в 2017 году

Иркутская область готова к введению института регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами уже в этом году. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков на «круглом столе», посвященном Году экологии в России.

Напомним, федеральным законодательством были установлены новые правила по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), согласно которым с 1 января текущего года во всех субъектах РФ должны были приступить к работе региональные операторы, выбранные на основании проведенных конкурсов. Однако в конце прошлого года приняты изменения, согласно которым переход на новую систему организации сбора, обработки и утилизации мусора будет осуществляться поэтапно с предельным сроком наступления обязанностей по уплате услуги по обращению с ТКО 1 января 2019 года.

По словам Андрея Крючкова, в Иркутской области уже на данный момент проведена вся подготовительная работа для выбора регионального оператора: утверждены необходимые нормативно-правовые акты, территориальная схема обращения с отходами, выполнены мероприятия по формированию, согласованию и утверждению документации о конкурсном отборе регоператора.

– В ближайшие полгода мы планируем определить оператора на территории области, чтобы непосредственно начать работу с предпринимателями, которые сейчас занимаются деятельностью по обращению с ТКО, и чтобы войти в 2018 год с определенными тарифами, инвестиционными программами и так далее. Но на сайте госзакупок еще пока нет возможности размещать соответствующую конкурсную документацию, как только такая возможность появится, мы готовы объявить о приеме заявок, – рассказал министр.

Также Андрей Крючков сообщил, что в этом году в областном бюджете предусмотрено более 32 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. С них планируется вывезти 50 тыс. м3 мусора.