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В Алзамае и Вихоревке Иркутской области аварийный жилфонд полностью расселен

В Алзамайском и Вихоревском МО Иркутской области аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, расселен в полном объеме, сообщила Светлана Свиркина, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на территории Алзамайского муниципального образования для расселения аварийных жилых домов из областного бюджета было выделено свыше 59 млн руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда » государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы приобретено 53 жилых помещения общей площадью 2 303,6 кв.м. в новых жилых домах.

Для расселения аварийных жилых домов на территории Вихоревского муниципального образования из областного бюджета были выделены средства в размере 16 млн 495 тыс. руб. В эксплуатацию введен многоквартирный жилой дом, общей площадью 642,5 кв. м, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.