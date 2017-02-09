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Житель Приангарья выплатил долг по алиментам родному ребенку, чтобы усыновить другого

Жителю г. Шелехова Иркутской области пришлось выплатить алименты родному ребенку, чтобы оформить опеку над малышом из детского дома.

42-летний гражданин К. ежемесячно вносил платежи в счет алиментов, однако, они были несоразмерны сумме долга, и вследствие этого накопилась задолженность в размере 158 тыс. рублей.

Накануне шелеховчанин прибыл на прием к судебному приставу и погасил долг в полном объеме. Этому способствовало обращение должника к судебному приставу за характеристикой для органов опеки и попечительства, поскольку гражданин К. и его супруга решили взять в семью малыша из детского дома. Справка об отсутствии задолженности была выдана должностным лицом Управления по месту требования только после полного погашения долга гражданином К., сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.