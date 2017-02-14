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Ледовый фестиваль «ЖивинаБайкале» состоится 19 февраля в Листвянке

В воскресенье, 19 февраля, в поселке Листвянка состоится торжественное открытие ледового фестиваля «Живи на Байкале».

В честь года экологии, в рамках мероприятий проекта «Великое озеро Великой страны», в п.Листвянка планируется воссоздать экспозицию Байкальского музея на льду озера Байкал.

Ледовые скульптуры будут выполнены в рамках выбранной тематики - биологическое разнообразие Байкала: водоросли, рыбы (осётр, таймень, ленок, хариус, сиг, голомянка, щука, окунь, голомянка, бычки-подкаменщики, омуль, сазан), байкальские высшие ракообразные - амфипод (бокоплав). Ледяная горка для катания будет выполнена в форме байкальской нерпы. У каждой скульптуры также будет располагаться ледяной информационный стенд.

С 12:00 открывается развлекательная зона для гостей фестиваля: ледяная горка, каток с подсветкой, юрты и шатры с торговыми рядами, большой воздушный шар. С 13:00 запланировано официальное открытие и праздничный концерт.

Сотни подарков, выступление творческих коллективов – концертная программа на весь день ждет гостей фестиваля в воскресенье 19 февраля.