ВТБ финансирует лизинговую компанию в Красноярске

ВТБ установил ООО «Лизинговая компания «Дельта» в Красноярске кредитно-документарный лимит на сумму 1 млрд рублей на цели финансирования текущей деятельности, связанной с приобретением имущества по договорам лизинга, и рефинансирования.

Открытый лимит позволит компаниям - клиентам лизинговой компании «Дельта» оперативно приобретать имущество, необходимое им для развития бизнеса. При этом компания сможет заключать с клиентами договоры оказания услуг лизинга сроком до 5 лет. На текущий момент ООО ЛК «Дельта» при финансовой поддержке ВТБ уже реализовано 3 сделки с компаниями Красноярского края на общую сумму свыше 140 млн рублей. В качестве объектов лизинга выступали единицы различной техники.

Руководитель департамента корпоративной сети банка ВТБ - старший вице-президент Руслан Еременко отметил: «Всесторонняя поддержка развития реального сектора экономики – одна из основных целей нашей работы. Подобные проекты дают многим региональным компаниям ресурс для развития бизнеса, возможность обновить производственные мощности или расширить основные фонды с помощью одного из современных инструментов финансирования - лизинга».

Директор ООО ЛК «Дельта» Роман Ворошилов прокомментировал: «Передача имущества в долгосрочную аренду с последующим правом его выкупа или возврата является современным эффективным финансовым инструментом и способствует развитию предприятий без отвлечения собственных ресурсов компании и банковских кредитов. Уверен, что сотрудничество с таким надежным финансовым партнером, как ВТБ, позволит нам осуществить немало интересных сделок в пользу красноярских предприятий и укрепить свои позиции».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ООО «Лизинговая компания «Дельта» осуществляет свою деятельность с 2002г. Основной вид деятельности - финансирование приобретения техники, транспорта, оборудования и недвижимости для передачи в лизинг. С 2007 года компания входит в состав Объединенной Лизинговой Ассоциации, в 2012 году первой за Уралом получила рейтинг финансовой устойчивости «А+» рейтингового агентства «Эксперт РА». Организация занимает лидирующие позиции в Сибирском регионе по финансированию приобретения грузового автотранспорта и спецтехники. Клиентами компании являются крупнейшие предприятия и организации Красноярского края: ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Красноярскнефтепродукт», ООО КрАМЗ, ЗАО «Сибагропромстрой», ГК Монолитхолдинг, ОАО ИСС Решетнев и др.