Сбербанк расширяет масштабы деятельности мобильного виртуального оператора

«Сбербанк-Телеком» расширяет масштабы своей деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мобильный виртуальный оператор Сбербанка будет подключать новых абонентов в 100 отделениях банка до конца 2017 года, а к концу первого квартала следующего года — во всех отделениях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Решение о масштабировании деятельности было принято по результатам пилотного проекта, который был начат летом этого года. «Сбербанк создает экосистему (на данный момент банк уже предлагает такие небанковские сервисы, как ДомКлик, DocDoc.ru, Эвотор), и проект по запуску мобильного оператора играет важную роль в этом, – отметил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо. – Результаты двух месяцев открытого тестирования сотовой сети оказались выше ожиданий с точки зрения продаж. Удобный для клиентов «безбумажный» процесс подключения сыграл не последнюю роль в этом».

Клиенты Сбербанка могут воспользоваться бесплатным пакетом услуг связи (50 минут и 500 Мб). У них есть возможность подключать необходимое число минут, мегабайт, СМС и оптимизировать свои расходы сверх бесплатного пакета, оплачивая услуги связи с помощью бонусов «Спасибо».

Чтобы получить бесплатный пакет услуг связи, нужно установить мобильное приложение «Поговорим от Сбербанка», которое необходимо для самостоятельно осуществления настроек тарифного плана, анализа потребления услуг связи. Также пользователи приложения теперь могут осуществлять бесплатные звонки друг другу через Интернет.

«В ходе тестового периода мы проверили несколько гипотез относительно ожиданий и требований рынка, что во многом определит дальнейшее развитие проекта в плане продукта и достижения необходимого на сегодняшний день клиентского опыта в конечном итоге», – сообщил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

«Сбербанк-Телеком» использует сети существующих на рынке операторов. Лицензия на оказание услуг связи выдана в августе 2016 года. Официальный сайт — www.pogovorim-sberbank.ru.