Корпус вертолёта АS-350 с телом пилота внутри нашли на дне Братского водохранилища

Корпус вертолёта АS-350 с телом пилота внутри был обнаружен совместной группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Пожарно-спасательной службы Иркутской области при проведении подводных работ с помощью аппарата «FALCON» на дне залива Братского водохранилища.

Деформированный вертолёт находится на глубине 65 метров и около 60 метров вниз по течению от места падения.

В настоящее время спасателями рассматривается возможность извлечения погибшего из корпуса воздушного судна и продолжаются поиски пассажира с помощью глубоководного аппарата. За прошедшую ночь подводным аппаратом, доставленным в Братский район из города Иркутска, пройдено более 200 квадратных метров подлёдного пространства, также обследована прибрежная территория, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.