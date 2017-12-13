Сбербанк открыл новый центр ипотечного кредитования в Иркутске

12 декабря в Иркутске по адресу: ул. Сухэ-Батора, 6 открылся центр ипотечного кредитования Сбербанка. Это четвертый по счету филиал в сети ипотечных центров города. Здесь осуществляется прием заявок и консультации по ипотеке, выдача ипотечного кредита с дополнительными продуктами, а также есть возможность зарегистрировать сделку прямо в офисе Сбербанка без посещения Росреестра или многофункционального центра. Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00 без обеденного перерыва, суббота и воскресенье – выходные.

«В современном мире важным и невосполнимым ресурсом каждого делового человека является время, – комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. – Поэтому новый филиал мы решили расположить в непосредственной близости от различных организаций в центре Иркутска, где сосредоточена вся деловая жизнь города».

На мероприятии прошла презентация новых сервисов Сбербанка, которые также позволяют экономить время клиентов.

Портал недвижимости «Домклик» – это разработанный Сбербанком сервис для покупки недвижимости. На сайте и в мобильном приложении «ДомКлик» в любое время суток клиент может подать заявку на ипотеку и получить ее одобрение, выбрать квартиру на вторичном рынке жилья и новостройки, а также заказать такие услуги, как сервис электронной регистрации прав собственности и сервис безопасных расчетов. При выборе квартиры информация об этом сразу поступает менеджеру Банка и агенту, что позволяет сократить сроки поступления документов в Банк, а значит, ускорить проведение самой сделки для клиента.

Ежедневно сайт посещают более 5000 клиентов. Объявления на портале размещают только аккредитованные партнеры Банка, квартиры проходят дополнительную проверку. С 7 ноября 2017 года Сбербанк снизил процентную ставку по ипотеке до 8,6% при выборе квартиры на «Домклик».

Гостям мероприятия также продемонстрировали работу сервиса «Телефония», который запущен в Байкальском банке с 1 декабря текущего года. Теперь достаточно набрать номер 8 (800) 1001-900, и звонок сразу перенаправляется к тому менеджеру, который сопровождает данного клиента. Если менеджер находится на сделке и не может ответить на звонок, он получает уведомление по SMS о пропущенном звонке и перезванивает клиенту в течение одного рабочего дня.

«Телефония» позволяет проводить мониторинг качества обслуживания клиентов и сохранять полную историю взаимодействия с клиентом на всех этапах жизни заявки. Звонок бесплатный для клиента, даже если он находится за пределами Иркутской области.

Сбербанк постоянно внедряет инновационные технологии, и приоритетом для банка является качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. И новые сервисы – это еще один шаг к повышению качества обслуживания клиентов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.