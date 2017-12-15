Полученную по ошибке чужую зарплату пришлось вернуть жителю иркутской области

63 тысячи рублей взыскали с заработной платы должника судебные приставы Катангского районного отдела судебных приставов.

Житель с. Преображенка обратился в Катангский районный суд с иском о возмещении материального ущерба, понесенного им в результате ошибочного перечисления работодателем денежных средств на расчетный счет гражданина У.

Суд принял решение взыскать с гражданина У. сумму денежных средств в полном объеме, пишет пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Должник на тот момент уже успел потратить чужие деньги и добровольно возместить ущерб отказался. В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав ограничил неплательщика в праве выезда за границу и вынес постановление об обращении взыскания на половину заработной платы гражданина У. в счет долга. Таким образом, за 10 месяцев задолженность была погашена. Данная мера принудительного исполнения способствовала восстановлению нарушенных прав взыскателя.