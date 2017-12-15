Эксперты ВТБ прокомментировали предстоящие изменения в валютном законодательстве РФ

Банк ВТБ провел семинар для клиентов на тему «Изменения в валютном законодательстве» в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие эксперты управления валютного контроля и банковского сопровождения головной организации банка, а также представители ведущих региональных предприятий и компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Комментируя инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и операции при осуществлении валютных операций» представители ВТБ рассказали клиентам о предстоящих изменениях в валютном законодательстве, которые вступят в силу в 2018 году. В ходе семинара клиенты банка узнали о новых условиях осуществления валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, особенностях операций по списанию средств в валюте и рублях, а также о требованиях банковского контроля по контрактам.

Банк ВТБ в Иркутской области осуществляет поддержку предприятий и компаний экспортной-импортной направленности. По итогам 11 месяцев 2017 года отмечает увеличение активности региональных компаний в сфере внешнеэкономической деятельности. За этот период по поручениям клиентов банком проведены более 5,5 тысяч операций общим объемом 5,8 млрд рублей. В топ стран-лидеров в проведении экспортно-импортных операций вошли Китай Монголия и Южная Корея.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «Мы регулярно организуем такие мероприятия и видим, что своевременная информация из первых уст позволяет нашим партнерам поддерживать высокое качество при проведении валютных операций. Для наших партнеров важно получить ответы на вопросы, информацию о требованиях законодательства, обменяться опытом на примере кейсов из практики. В штате ВТБ в Иркутске также есть специалисты по валютному контролю, которые могут оперативно проконсультировать по всем возникающим вопросам».