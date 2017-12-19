Семь трендов иркутского рынка труда

Какие специалисты стали в этом году самыми востребованными? Какие зарплаты предлагали работодатели соискателям? На эти и другие вопросы ответили эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter и составили топ основных трендов и изменений на рынке труда Иркутска.

1. За год общая динамика вакансий в Иркутске составила +16%

При этом, работодатели чаще всего размещали вакансии в сферах «Продажи» (34%), «Строительство» (9%) и «Производство» (8%). При этом, активней всего по сравнению с прошлым годом росли сферы «Рабочий персонал» (+209%), «Медицина, фармацевтика» (+207%) и «Государственная служба» (+192%). В сферы с постоянным устойчивым спросом так же попали «Производство», «Рабочий персонал».

2. На конец года в базе hh.ru в Иркутске более 164 000 резюме

При этом, структура резюме выглядит следующим образом: «Начало карьеры, студенты» (21%), «Продажи» (18%) и «Бухгалтерия» (9%). Четвертую строчку так же раздели сферы «Административный персонал» и «Транспорт» с 8% от общего числа соискателей. Общая динамика роста резюме составила +18%.

3. Самыми активными соискателями в этом году стали: «Домашний персонал» +168%, «Инсталляция и сервис» +131%, «Рабочий персонал» +114%

А вот менее активно искали работу (создавали и активировали резюме), специалисты в сфере консультирования (2%), «Управление персоналом» (+9%) и «Бухгалтерия» (+9%).

4. Сегодня среди соискателей Иркутска большая часть – женщины (53%) в возрасте от 26 до 35 лет

Интересно, что они – самая активная группа соискателей соискателей до 25 лет, а вот а вот после 26 лет среди активных соискателей начинают немного, но преобладать, мужчины. У 64% кандидатов высшее образование, у 18% средне-специальное.

5. Средний конкурс среди соискателей по Иркутску составил 5,5 резюме на одно предложение

В Иркутске самой конкурентной сферой стала «Государственная служба», где на одно предложение претендуют более 19 резюме соискателей. На второй строчке начинающие специалисты (9,9), третьей – юристы (8,9). Самый большой дефицит специалистов сохраняется в консультировании и инсталации и сервис, всего менее одного резюме на предложение.

6. По сравнению с прошлым годом снизилось число соискателей, рассматривающих возможность переезда

В Иркутске с 31% до 28%.

7. Среднее вознаграждение, которое предлагали в Иркутске, в 2017 году составило 39 580 рублей

При этом, среди сфер, входящих в топ-5 самых популярных в нашем регионе, самыми высокооплачиваемыми оказались специалисты в сфере строительства.

Справка:

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