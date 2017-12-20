Азиатско-Тихоокеанский банк обновил АТБ-Мобайл для Android

Азиатско-Тихоокеанский банк обновил АТБ-Мобайл для Android. В новой версии мобильного приложения расширен функционал за счет полезных и нужных доработок:

Звонки в банк через интернет – даже если у вас закончились деньги на мобильном телефоне, но есть доступ к сети, то вы можете позвонить в Call-центр банка через Интернет. Особенно это будет удобно для тех, кто находится за границей, так как можно будет не переплачивать за роуминг;

Переводы по номеру карты – теперь есть возможность делать переводы с карты на карту:

c карты АТБ на карту АТБ, например, можно переводить коллегам за обед, и не платить за этот перевод ни копейки;

c карты АТБ на карту другого российского банка – оплачивать кредиты стало проще и за символическую плату (1,3% + 30 рублей);

c карты другого российского банка на карту АТБ – больше не нужно искать для пополнения карты банкоматов или ожидать в очереди в кассе банка. Бесплатное пополнение возможно с карты другого банка до 150 000 рублей в месяц;

между картами других российских банков – переводы в АТБ-Мобайл возможны даже без участия карты АТБ, заплатив всего 1,3% + 30 рублей за перевод.

Сканер карты для заполнения номера карты – для того, чтобы заполнить реквизиты при переводах с карты на карту, вам будет удобно пользоваться сканером карты – это и быстрее, и исключает вероятность допустить ошибку в номере карты;

Визуальное и удобное обновление информации по продуктам – в основные разделы приложения добавлена полоса загрузки, есть возможность вручную обновлять информацию на этих экранах, а также оптимизировали скорость загрузки информации;

Адресная книга - теперь станет еще проще оплачивать мобильную связь для родных и близких, ведь при оплате сотовой связи добавлена адресная книга с возможностью поиска нужного вам абонента.