АО «Россельхозбанк» уведомляет об изменении формата своего присутствия в Республике Адыгея

АО «Россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения качества банковских услуг 22 февраля 2018 года произойдет преобразование Адыгейского регионального филиала Банка и его внутренних структурных подразделений в операционные офисы Краснодарского филиала Банка.

АО «Россельхозбанк» в полной мере несет ответственность по обязательствам перед клиентами Адыгейского филиала Банка. Условия обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

С 22 февраля 2018 года будут действовать новые платежные реквизиты:

к/с №: к/с № 30101810700000000536 в Южном ГУ Банка России, г. Краснодар

ИНН: 7725114488

КПП: 231002002

БИК: 040349536

Переоформление ранее заключенных Адыгейским филиалом договоров в связи с его переводом в статус операционного офиса Краснодарского филиала Банка не требуется.

Погашение кредитов и оплату процентов клиенты Банка могут самостоятельно производить через банкоматы с функцией приема наличных и информационно-платежные терминалы. Клиенты смогут продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на территории Республики Адыгея и Краснодарского края.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-800-100-0-100.