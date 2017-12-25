АО «Россельхозбанк» уведомляет об изменении формата своего присутствия в Республике Адыгея

АО «Россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения качества банковских услуг 22 февраля 2018 года произойдет преобразование Адыгейского регионального филиала Банка и его внутренних структурных подразделений в операционные офисы Краснодарского филиала Банка.
АО «Россельхозбанк» в полной мере несет ответственность по обязательствам перед клиентами Адыгейского филиала Банка. Условия обслуживания клиентов после перевода, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.
С 22 февраля 2018 года будут действовать новые платежные реквизиты:
к/с №: к/с № 30101810700000000536 в Южном ГУ Банка России, г. Краснодар
ИНН: 7725114488
КПП: 231002002
БИК: 040349536
Переоформление ранее заключенных Адыгейским филиалом договоров в связи с его переводом в статус операционного офиса Краснодарского филиала Банка не требуется.
Погашение кредитов и оплату процентов клиенты Банка могут самостоятельно производить через банкоматы с функцией приема наличных и информационно-платежные терминалы. Клиенты смогут продолжить обслуживание в любом офисе Россельхозбанка на территории Республики Адыгея и Краснодарского края.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-800-100-0-100.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.