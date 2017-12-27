Как работает Сбербанк в новогодние праздники 2018 года

Cбербанк установил особый график работы офисов в период новогодних праздников.

30 и 31 декабря 2017 года режим работы обслуживающих подразделений банка сокращен на 1 час.

В период праздничных дней с 1 по 8 января 2018 года большинство офисов банка будут закрыты, но для проведения банковских операций будут открыты дежурные офисы, время работы дежурных офисов - с 10 до 16 часов без перерыва на обед.

Список дежурных отделений, режим работы размещены на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы» - «Режим работы офисов Сбербанка в праздничные дни».

4 января в Иркутске будут работать филиалы по адресам:

ул.Розы Люксембург, 215в;

ул.Трилиссера, 57а;

5 января:

ул. Мира, 100 А;

ул. Байкальская, 206;

ул. Урицкого, 19;

ул. Розы Люксембург, 62;

мкр. Первомайский, 27А;

6 января обслуживание клиентов будут осуществлять филиалы:

ул. Новаторов, 3;

ул. Дзержинского, 27А;

ул. 2-я Железнодорожная, 78;

ул. Декабрьских Событий, 105а;

пр. Маршала Жукова, 5/1;

8 января:

ул. Рабочего Штаба, 9;

проезд Ербанова, 6.

С 9 января 2018 года все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.

Напомним, стандартные банковские операции по оплате, денежным переводам и т.д. по-прежнему доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.