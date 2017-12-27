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Как работают банки в новогодние праздники 2018 года

27 декабря 2017

К режиму работы банков в новогодние каникулы следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в новогодние праздники 2018 года.

Новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Первый рабочий день для всех организаций РФ начинается 9 января. Соответственно у большинства организаций, включая банки, последний рабочий день в 2017 году – 29 декабря, но сокращенным он не будет, обслуживание клиентов будет проводиться в обычном режиме.

С 30 декабря по 8 января будут закрыты большинство банков. Тем не менее, некоторые отделения банков будут работать 30 и 31 декабря (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк), а также 4, 5 января (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк, АТБ, БКС Банк). Необходимые операции во время новогодних праздников можно провести в «дежурных» офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.

Как работают банки на Новогодние праздники и Рождество 2018 года?

  • 30 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по субботам
  • 31 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, по сокращенному режиму – до 13:00-14.00 местного времени
  • С 1 января по 3 января 2018 г. – выходные дни, работа осуществляется только в «дежурных» офисах банков
  • 4, 5, 6 января 2018 г. работают только «дежурные офисы» банков
  • 7 января 2018 г. – выходной день
  • 8 января 2018 г. работают «дежурные офисы» банков

Кроме того, банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно. Клиентам доступны сообщества банков в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка

К обычному графику работы банки вернутся во вторник, 9 января 2018 года.

С графиком работы определенного банка можно ознакомьтесь по ссылкам:

Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года

Как работает банк «Восточный» в новогодние каникулы 2018 года

Азиатско-Тихоокеанский банк объявил график работы в новогодние праздники 2017-2018

БайкалИнвестБанк сообщил режим работы в праздничные дни

Как работает «БИНБАНК» в новогодние праздники

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