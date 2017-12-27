Как работают банки в новогодние праздники 2018 года

К режиму работы банков в новогодние каникулы следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции – от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в новогодние праздники 2018 года.
Новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Первый рабочий день для всех организаций РФ начинается 9 января. Соответственно у большинства организаций, включая банки, последний рабочий день в 2017 году – 29 декабря, но сокращенным он не будет, обслуживание клиентов будет проводиться в обычном режиме.
С 30 декабря по 8 января будут закрыты большинство банков. Тем не менее, некоторые отделения банков будут работать 30 и 31 декабря (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк), а также 4, 5 января (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк, АТБ, БКС Банк). Необходимые операции во время новогодних праздников можно провести в «дежурных» офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.
Как работают банки на Новогодние праздники и Рождество 2018 года?
- 30 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по субботам
- 31 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, по сокращенному режиму – до 13:00-14.00 местного времени
- С 1 января по 3 января 2018 г. – выходные дни, работа осуществляется только в «дежурных» офисах банков
- 4, 5, 6 января 2018 г. работают только «дежурные офисы» банков
- 7 января 2018 г. – выходной день
- 8 января 2018 г. работают «дежурные офисы» банков
Кроме того, банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно. Клиентам доступны сообщества банков в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка
К обычному графику работы банки вернутся во вторник, 9 января 2018 года.
С графиком работы определенного банка можно ознакомьтесь по ссылкам:
Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года
Как работает банк «Восточный» в новогодние каникулы 2018 года
Азиатско-Тихоокеанский банк объявил график работы в новогодние праздники 2017-2018
БайкалИнвестБанк сообщил режим работы в праздничные дни
Как работает «БИНБАНК» в новогодние праздники
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