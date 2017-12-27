Как работают банки в новогодние праздники 2018 года

К режиму работы банков в новогодние каникулы следует подготовиться каждому, кто планирует в этот период совершать любые финансовые операции – от снятия наличных и перевода средств до погашения кредита. SIA.RU выяснил, как будут трудиться кредитные организации в новогодние праздники 2018 года.

Новогодние каникулы в нашей стране продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года. Первый рабочий день для всех организаций РФ начинается 9 января. Соответственно у большинства организаций, включая банки, последний рабочий день в 2017 году – 29 декабря, но сокращенным он не будет, обслуживание клиентов будет проводиться в обычном режиме.

С 30 декабря по 8 января будут закрыты большинство банков. Тем не менее, некоторые отделения банков будут работать 30 и 31 декабря (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк), а также 4, 5 января (Сбербанк, ВТБ24, Восточный экспресс банк, АТБ, БКС Банк). Необходимые операции во время новогодних праздников можно провести в «дежурных» офисах кредитных организаций, мобильном или интернет-банке.

Как работают банки на Новогодние праздники и Рождество 2018 года?

30 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по субботам

2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по субботам 31 декабря 2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, по сокращенному режиму – до 13:00-14.00 местного времени

2017 г. работают отделения банков, осуществляющие обслуживание клиентов по воскресеньям, по сокращенному режиму – до 13:00-14.00 местного времени С 1 января по 3 января 2018 г. – выходные дни, работа осуществляется только в «дежурных» офисах банков

2018 г. – выходные дни, работа осуществляется только в «дежурных» офисах банков 4, 5, 6 января 2018 г. работают только «дежурные офисы» банков

2018 г. работают только «дежурные офисы» банков 7 января 2018 г. – выходной день

2018 г. – выходной день 8 января 2018 г. работают «дежурные офисы» банков

Кроме того, банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно. Клиентам доступны сообщества банков в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, в которых можно получить ответ на интересующий запрос по продуктам и услугам банка

К обычному графику работы банки вернутся во вторник, 9 января 2018 года.

С графиком работы определенного банка можно ознакомьтесь по ссылкам:

Как работает ВТБ 24 в новогодние праздники 2018 года

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