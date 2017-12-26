В Единый реестр недвижимости внесены сведения о четырех границах Иркутской области

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах между Иркутской областью и республиками Бурятией и Сахой (Якутией), Тывой и Забайкальским краем. Не внесенными остаются сведения о границах между Иркутской областью и Красноярским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.

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Функция установления границ между субъектами Российской Федерации возложена на региональные органы государственной власти. Администрации соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

Наличие региональных границ способствует пополнению налоговой базы, вовлечению в оборот земельных участков, а также предотвращает возникновение имущественных споров у правообладателей.

– Отсутствие границ создает определенные риски для граждан. Существует вероятность того, что после установления границ между двумя соседствующими субъектами земельный участок окажется не в том регионе, где он был приобретен изначально. В этом случае сделка может быть признана недействительной. Проблема может заключаться и в том, что владельцы пограничных участков просто не понимают, к властям какого региона им обращаться. Такие же риски возникают у граждан при отсутствии в ЕГРН сведений о границах между населенными пунктами или муниципальными образованиями, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.

Единый государственный реестр недвижимости также содержит сведения о 404 границах населенных пунктов Иркутской области, что составляет 26% от всех границ населенных пунктов Приангарья.

Наличие установленных границ является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов. Внесение в ЕГРН сведений о границах предусмотрено целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», которая подготовлена в соответствии с поручениями Президента России и утверждена Правительством Российской Федерации. К концу 2017 года доля внесенных в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации должна составлять не менее 25%, для границ муниципальных образований – не менее 50%, для границ населенных пунктов – не менее 30%.