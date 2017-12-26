В Единый реестр недвижимости внесены сведения о четырех границах Иркутской области

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах между Иркутской областью и республиками Бурятией и Сахой (Якутией), Тывой и Забайкальским краем. Не внесенными остаются сведения о границах между Иркутской областью и Красноярским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Иркутской области.
Функция установления границ между субъектами Российской Федерации возложена на региональные органы государственной власти. Администрации соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.
Наличие региональных границ способствует пополнению налоговой базы, вовлечению в оборот земельных участков, а также предотвращает возникновение имущественных споров у правообладателей.
– Отсутствие границ создает определенные риски для граждан. Существует вероятность того, что после установления границ между двумя соседствующими субъектами земельный участок окажется не в том регионе, где он был приобретен изначально. В этом случае сделка может быть признана недействительной. Проблема может заключаться и в том, что владельцы пограничных участков просто не понимают, к властям какого региона им обращаться. Такие же риски возникают у граждан при отсутствии в ЕГРН сведений о границах между населенными пунктами или муниципальными образованиями, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.
Единый государственный реестр недвижимости также содержит сведения о 404 границах населенных пунктов Иркутской области, что составляет 26% от всех границ населенных пунктов Приангарья.
Наличие установленных границ является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов. Внесение в ЕГРН сведений о границах предусмотрено целевой моделью «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», которая подготовлена в соответствии с поручениями Президента России и утверждена Правительством Российской Федерации. К концу 2017 года доля внесенных в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации должна составлять не менее 25%, для границ муниципальных образований – не менее 50%, для границ населенных пунктов – не менее 30%.