Аппарат бизнес-омбудсмена помог решить спор между бизнесменом и администрацией Братска

При содействии аппарата бизнес-омбудсмена удалось достичь мирового соглашения между администрацией Братска и местной предпринимательницей. Хозяйка кондитерского цеха и магазина хотела воспользоваться преимущественным правом выкупа помещения, которое в течение десяти лет находилось у нее в аренде. Однако местные власти ей отказали.

Предпринимательница обратилась в Арбитражный суд Иркутской области, требуя обжаловать решение властей Братска. Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена подготовили юридическое заключение и приняли участие в процессе.

Во время судебных разбирательств администрация Братска согласилась на компромисс и заключила мировое соглашение с предпринимателем: хозяйке кулинарии позволили выкупить арендуемые помещения.

«Стоит отметить, что администрация Братска радикально отличается от многих муниципальных структур нашего региона – здесь чиновники очень часто идут навстречу предпринимателям. За все время работы нашего аппарата, это лишь вторая жалоба на руководство города Братска, причем, первая также была решена мирным путем, власти пошли на компромисс», – отметила руководитель аппарата иркутского бизнес-омбудсмена Эвелина Секулович.