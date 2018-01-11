Председатель гаражного кооператива в Иркутске предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Три уголовных дела возбуждено в отношении председателя кооператива индивидуальных гаражей No 26 завода «Радиан» гражданина Б. за уклонение от исполнения судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате.

На основании решений мирового судьи, вступивших в законную силу, завод «Радиан» обязан выплатить задолженность по заработной плате в пользу гражданина О., гражданина Г. и гражданина Т. По сообщению пресс-службы УФССП России по Иркутской области, общая сумма долга превышает 55 тыс. рублей.

Копии постановлений о возбуждении исполнительных производств гражданин Б. получил лично. Исполнительные производства в отношении должника объединены в сводное. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, меры к исполнению решения суда должностным лицом намеренно не принимались. Денежные средства от осуществления коммерческой деятельности неплательщик тратил по своему усмотрению. В связи с этим, в отношении председателя КИГ No 26 завода «Радиан» возбуждены уголовные дела по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). По окончании расследования гражданин Б. предстанет перед судом.