В 2018 году в бюджете Иркутской области на доставку продуктов в Катангский район предусмотрено больше 17 млн рублей

Ситуация с доставкой в населенные пункты Катангского района продовольствия первой необходимости стабильна. Такую информацию предоставила администрация муниципального образования в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Автозимник Иркутск – Непа – Преображенка – Ербогачен, по которому доставляется продовольствие в Катангский район, открыт с 15 декабря 2017 года. На автозимнике Ербогачен – Хамакар – Наканно ведется расчистка дороги. Частично трасса уже функционирует, завершить работы планируется в течение трех дней.

В 2017 году предусмотренный объем продовольственных товаров, а это 1098 тонн, в населенные пункты Катангского района за счет субсидий из областного бюджета на частичное возмещение транспортных расходов хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров, завезен полностью.

В 2018 году для обеспечения доставки продуктов муниципальному образованию «Катангский район» в бюджете Иркутской области предусмотрена субсидия в размере 17,2 млн рублей.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований Иркутской области, услугами торговли относится к вопросам местного значения.