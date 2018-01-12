Арбитражный суд признал незаконными действия городской администрации по сносу киосков в Иркутске

Арбитражный суд поддержал иркутских предпринимателей – массовый снос киосков в областном центре нарушает закон. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области добился официального признания действий городской администрации, практически год занимающейся незаконным сносом киосков и павильонов, незаконными.

Проблемы с необоснованным сносом нестационарных торговых объектов в Иркутске начались в феврале 2017 года. Тогда, объясняя свои действия борьбой с нелегальной торговлей алкоголем, городские власти начали массово сносить торговые точки. К лету под «глобальную зачистку» начали попадать все торговые точки, вплоть до киосков с газетами и журналами и павильонов с фруктами. Несмотря на то, что предприниматели регулярно устраивали пикеты и митинги, городские власти категорически отказывались идти на компромисс с бизнесом.

Между тем, аппарат иркутского бизнес-омбудсмена регулярно напоминал, что в большинстве случаев решения о сносе противоречат федеральному законодательству, а также принятой в 2011 году городской администрацией схеме размещения НТО, которая действовала до 1 января 2018 года. Этой позиции придерживается и федеральное министерство экономического развития, которое в 2016 году опубликовало официальное письмо, разъяснив правила размещения нестационарных торговых объектов. При этом сотрудники федерального департамента недвижимости подчеркнули, что основной документ, регулирующий отношения в этом вопросе, – схема размещения НТО.

Отметим, правительство Иркутской области решило эту проблему, ограничившись борьбой с нелегальной торговлей алкоголем. Что касается муниципальных властей, то они продолжали настаивать на бескомпромиссном сносе всех торговых точек, выборочно рассылая уведомления о принудительном сносе НТО и ссылаясь на распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области разработал инструкцию для пострадавших от действий администрации города владельцев нестационарных торговых объектов. Вместе с настоятельной рекомендацией обращаться в арбитражный суд, специалисты аппарата бизнес-омбудсмена предлагали предпринимателям также формы заявлений в правоохранительные органы и комитет по экономике иркутской администрации.

Взяв в качестве примера одно из дел – судебный спор между администрацией и предпринимателем – сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена решили на примере показать, что позицию бизнеса можно защитить в суде. Городские власти подали исковое заявление в Арбитражный суд, требуя демонтировать павильон предпринимателя и заставить его освободить земельный участок. Арбитражный суд первой инстанции поддержал точку зрения администрации. Тогда команда бизнес-омбудсмена подготовила документы для подачи предпринимателем апелляционной жалобы, однако решение осталось в силе.

В итоге дело дошло до кассационной инстанции. Руководитель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Евгений Мальцев на общественных началах представил интересы предпринимателя в суде, озвучив выработанную аппаратом бизнес-омбудсмена позицию. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил постановления нижестоящих судов. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иркутска продлена, она все еще является основной защитой для собственников торговых точек, что и подтвердил окружной Арбитражный суд.

Если павильон находится в схеме размещения НТО, то его нельзя снести, даже если договор аренды земли между предпринимателем и властями истек. Сотрудники аппарата уполномоченного обсуждали эту проблему на встречах с предпринимателями и представителями властей, на круглых столах, сообщали о ней федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. Предполагается, что следующим шагом станет привлечение к ответственности чиновников, которые неоднократно нарушали закон.