На месте провала большегрузов на реке Лене в Киренском районе работает оперативная группа

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В Киренском районе вблизи деревни Кривая Лука на реке Лене продолжаются аварийно-спасательные работы по буксировке провалившегося под лёд транспорта на берег. Действия спасателей на месте координирует оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области.

За прошедшие сутки проводились работы по расширению майны у берега для подъёма автомобилей, укрепление береговой полосы, установка подъёмного механизма. В аварийно-спасательных работах задействованы 66 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерий Шанц отметил, что работы осложняют сильные морозы. В планах оперативного штаба завершить работы в ближайшие дни.

При помощи установленного на берегу крана из-подо льда по очереди будут подняты оба грузовых автомобиля. После этого аварийная бригада приступит к подъёму трактора.