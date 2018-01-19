В Иркутске выделят субсидии на поддержку проектов в сфере культуры

В Иркутске объявлен конкурс на предоставление из городского бюджета субсидий на реализацию проектов в сфере культуры. Его организатором выступило управление культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска. Фото: static.irk.ru

Конкурс направлен на поддержку и развитие творческой инициативы горожан, экспериментальных направлений в искусстве, пропаганду традиций, сохранение и развитие народного и любительского творчества.

Средства будут выделяться на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат на работу или оказание услуг в области развития культуры.

Как сообщает пресс-служба администрации города, заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта 2018 года в управлении культуры, туризма и молодежной политики (г. Иркутск, ул. Киевская, 2, кб. 3.). Телефон для справок: 52-01-88. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации города Иркутска.

В 2017 году было подано 25 заявок, из которых 21 получила субсидию на реализацию проекта. Среди них цикл лекций об Иркутске ХХ века «Город на пленке», «Летние джазовые сезоны – 2017», издание подарочного набора открыток «Святитель Иннокентий» и другие.