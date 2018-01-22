На 2,9% выросло промышленное производство в Иркутской области за 2017 год

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Промышленное производство в Приангарье выросло в прошлом году на 2,9%. Добыча полезных ископаемых в сравнении с 2016 годом увеличилась на 3,3%, в том числе прочих полезных ископаемых – на 20,2%, металлических руд – на 4,8, угля – на 4,6, сырой нефти и природного газа – 2,6%.

В обрабатывающих производствах прирост составил 2,8%. Максимальный рост отмечен в производстве лекарственных средств и медицинских материалов – на 36,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 32,7, в химическом производстве – на 30,6%.

Как сообщает Иркутскстат, объемы производства прочей неметаллической минеральной продукции повысились на 17,1%, напитков – на 15,3%. Обработка древесины и производство изделий из дерева увеличились на 15,8%.

Снижение произошло в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 27,3%), текстильных изделий (на 21,5%). Значительно сократилось кожевенное и мебельное производство (в 1,6 и 2,3 раза).